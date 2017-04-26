İnternette Tanışan Son Çift

Tito'nun kaleme aldığı "İnternette Tanışan Son Çift" Profilo Kültür Merkezi Küçük Salon'da sizlerle buluşuyor.

İnternette Tanışan Son Çift

Tito'nun kaleme aldığı "İnternette Tanışan Son Çift" Profilo Kültür Merkezi Küçük Salon'da sizlerle buluşuyor.

Siz hiç internetten biriyle tanıştınız mı? "Ne kadar fıttırık bir şey çıktın sen ama ya! Bilgisayardan yazışırken 'çok güzel dolma sararım, gerekirse ikiz, üçüz bakarım' diyen kızsın sen... Yalancı!"

Yazan: Tito & Dilek Sever

Yöneten: Levent Özdilek

Oynayanlar: Akasya Asıltürkmen & İlker Yiğen

Dekor - Kostüm Tasarım: Nilüfer Bıyıklı

Işık Tasarım: Onur Alagöz

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Şişli

Mekan : Profilo Kültür Merkezi Küçük Salon

Mekan Adresi : Cemal Sahir Cad. No: 33

Başlangıç Saati : 26.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 26.04.2017 22: 30: 00

Kategori : İnternette Tanışan son Çift

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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