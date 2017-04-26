İnternette Tanışan Son Çift
Tito'nun kaleme aldığı "İnternette Tanışan Son Çift" Profilo Kültür Merkezi Küçük Salon'da sizlerle buluşuyor.
Tito'nun kaleme aldığı "İnternette Tanışan Son Çift" Profilo Kültür Merkezi Küçük Salon'da sizlerle buluşuyor.
Siz hiç internetten biriyle tanıştınız mı? "Ne kadar fıttırık bir şey çıktın sen ama ya! Bilgisayardan yazışırken 'çok güzel dolma sararım, gerekirse ikiz, üçüz bakarım' diyen kızsın sen... Yalancı!"
Yazan: Tito & Dilek Sever
Yöneten: Levent Özdilek
Oynayanlar: Akasya Asıltürkmen & İlker Yiğen
Dekor - Kostüm Tasarım: Nilüfer Bıyıklı
Işık Tasarım: Onur Alagöz
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Şişli
Mekan : Profilo Kültür Merkezi Küçük Salon
Mekan Adresi : Cemal Sahir Cad. No: 33
Başlangıç Saati : 26.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 26.04.2017 22: 30: 00
Kategori : İnternette Tanışan son Çift
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io