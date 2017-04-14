Tito'nun kaleme aldığı "İnternette Tanışan Son Çift" KatsSahne'de sizlerle buluşuyor.



Siz hiç internetten biriyle tanıştınız mı? "Ne kadar fıttırık bir şey çıktın sen ama ya! Bilgisayardan yazışırken 'çok güzel dolma sararım, gerekirse ikiz, üçüz bakarım' diyen kızsın sen... Yalancı!"



Yazan: Tito & Dilek Sever



Yöneten: Levent Özdilek



Oynayanlar: Akasya Asıltürkmen & İlker Yiğen



Dekor - Kostüm Tasarım: Nilüfer Bıyıklı



Işık Tasarım: Onur Alagöz



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Kats Sahne



Mekan Adresi : Müselles Sok. No: 3



Başlangıç Saati : 14.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 14.04.2017 22: 30: 00



Kategori : İnternette Tanışan Son Çift



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır