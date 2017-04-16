İnternetin Öncü İsimlerinden Robert W. Taylor Öldü

NEW İnternetin ve modern kişisel bilgisayarların geliştirilmesinin öncü isimlerinden ABD'li bilgisayar bilimcisi Robert W. Taylor, 85 yaşında hayatını kaybetti.



Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, parkinson hastası olan Taylor perşembe günü San Francisco'daki evinde öldü.



İnternetin ve modern kişisel bilgisayarların geliştirilmesinin öncü isimlerinden Taylor, NASA'da proje yöneticiliği görevinde bulunmuş ve Pentagon'da Gelişmiş Araştırma Projeleri Ajansı (ARPA) için çalışmıştı.



Taylor, bilgisayar teknolojileri alanındaki çalışmalarıyla 1999 yılında Teknoloji ve Yenilik Ulusal Madalyası, 2004'te ise Ulusal Mühendislik Akademisinden Draper Ödülü'nü kazanmıştı.