İnternete Bağlıyken Siber Saldırıdan Kimsenin Kaçışı Yok

Siber güvenlik uzmanlarına göre siber saldırıya uğrayıp 'hacklenmek', artık 'olur mu olmaz mı' meselesi değil, 'ne zaman olur' meselesi haline geldi. Bunun en önemli göstergelerinden biri de WikiLeaks belgelerinde sızdırılan hackleme yöntemleri oldu.



Araştırmalara göre 2014 yılında tüm dünyada aktif olarak kullanılan mobil cihaz sayısı, insan nüfusunu geçti.



WikiLeaks'in gizli CIA belgeleri iddiasıyla sızdırdığı belgeler, tüm elektronik cihazların korsan saldırıya uğrayabileceğini gösteriyor. Şimdiyse yeni nesil cihazlar, evlerimizi işgal ediyor.



Güney California Üniversitesi'nden Clifford Neuman'a göre dinlemenin kesintisiz yapıldığının bilinmesi çok önemli. Neuman, "Telefonlarımız, otomobillerimiz ve televizyonlarımızda sensörler var. Siber saldırılar, bu sensörlere erişimi olan yazılımların değiştirilmesiyle yapılıyor. Böylece sensörlerin elde ettiği veriler, başka noktalara aktarılıyor. Güvenlik uzmanları, bunun ciddi bir sorun olduğunun çok uzun süredir farkında," diyor.



Siber korsanların teknolojinin sunduğu kolaylıklardan yararlandığını söyleyen Neuman, "Kimi yazılım ve donanımlardan kaynaklanan sorunlar var, örneğin mikrofonlar, sürekli açık oluyor. Ancak bu tam da tüketici olarak bizlerin istediği bir özellik. Belli bir amaç için toplanan verilerin çok kolay bir biçimde başkalarının zararına kullanılabileceğini aklımızdan çıkarmamalıyız," diye konuşuyor.



WikiLeaks'in sızdırdığı belgeler, Amerika'nın istihbarat tekniklerini açığa çıkarması açısından değil, kötü niyetli kişi ve gruplar için bir 'kullanım kılavuzu' niteliği taşıması yüzünden tehlikeli.



Peki tüketiciler güvenliklerini nasıl sağlamalı? Uzmanlara göre bu mümkün değil. İnternete bağlı kalındığı sürece saldırıya açık olduğumuzu, güvenliği sağlamanın tek yolunun cihazların fişini çekmek olduğunu unutmamak gerekiyor.