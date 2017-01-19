İnternet Üzerinden Araba Alırken Dolandırıldı

Eskişehir'de, internet üzerinden satılığa çıkarılan bir aracı satın alan bir vatandaş dolandırdığını anlayınca polise başvurdu.



26 yaşındaki M.K, internet üzerinden H.G. ismiyle açılan profil hesabından, bir markaya ait aracı satın almak için şahıs ile pazarlık yapıp, aracın fiyatı konusunda anlaştı. M.A., H.G. isimli şahsın verdiği hesap numarasına kapora olarak bin lira para gönderdi. M.A. satın alma işlemlerini yapmak ve geri kalan ücreti vermek için Antalya gitti. Ama şahsa ulaşamayınca dolandırıldığı anlayıp polise başvurdu. H.G'nin satmak istediği aracın A.Ö adına kayıtlı olduğu anlaşıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - ESKİŞEHİR