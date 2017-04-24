İnternet Televizyonu Blutv Küresel Marka Olacak'
BluTV'nin kurucusu ve Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın torunu Aydın Doğan Yalçındağ, Türkiye'de izleme alışkanlıklarını değiştireceklerini ve 5 sene sonra global medya dünyasında önemli bir yere sahip olacaklarını ifade ediyor.
BluTV'nin kurucusu ve Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın torunu Aydın Doğan Yalçındağ, Türkiye'de izleme alışkanlıklarını değiştireceklerini ve 5 sene sonra global medya dünyasında önemli bir yere sahip olacaklarını ifade ediyor.
Kaynak: Dunya.com
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