Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
İnternet Televizyonu Blutv Küresel Marka Olacak'
Ara
BİST 92.424 %0,42
DOLAR 3,6401 %-0,04
EURO 3,9043 %-0,04
PARİTE 1,0727 %0,10
ALTIN 150,33 %0,15
FAİZ 11,15 %-1,06
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

İnternet Televizyonu Blutv Küresel Marka Olacak'

BluTV'nin kurucusu ve Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın torunu Aydın Doğan Yalçındağ, Türkiye'de izleme alışkanlıklarını değiştireceklerini ve 5 sene sonra global medya dünyasında önemli bir yere sahip olacaklarını ifade ediyor.

İnternet Televizyonu Blutv Küresel Marka Olacak'

BluTV'nin kurucusu ve Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın torunu Aydın Doğan Yalçındağ, Türkiye'de izleme alışkanlıklarını değiştireceklerini ve 5 sene sonra global medya dünyasında önemli bir yere sahip olacaklarını ifade ediyor.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Cumhuriyeti, Doğan Holding, Aydın Doğan, Doğan Grubu, Türkiye, Torun, Aydın, Medya, net, İnternet