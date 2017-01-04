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Erdoğan Muhtarlara Sesleniyor
İnternet Reklamlarına 'Hız' Ayarı
4 Ocak 2017 Çarşamba 11:22
İnternet reklamlarında tüketicilerin doğru bilgilendirilmesine yönelik bir dizi düzenlemeye gidildi.
İnternet reklamlarında tüketicilerin doğru bilgilendirilmesine yönelik bir dizi düzenlemeye gidildi.
Kaynak:
Dunya.com
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