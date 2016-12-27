İnternet Olmasa da Navigasyon Var!

Telefonlarımızdaki navigasyon işlevleri, dışarıda olduğumuz sürece ilk kez gittiğimiz bir yerde bile yolumuzu kolayca bulmamızı sağlıyor. Ancak bu uygulamalar bazen internet bağlantısı yokken çalışmıyorlar. Bu ise mobil sinyalin iyi olmadığı alanlarda veya metro çıkışlarında sorun yaşayabileceğiniz anlamına geliyor.



Sorunun çözümü çok basit: Çevrimdışı navigasyon uygulamaları. İşte internet bağlantısına gerek duymayan 3 harika uygulama.



Google Maps 4.0: Önce gitmek istediğiniz yeri bulun ve hedefin adına dokunun. Sağ üstteki üç nokta üzerine dokunun ve "Çevrimdışı harita kaydet" seçeneğine dokunun.



Haritayı indirin ve ekranın sol tarafına dokunarak "Yerleriniz" seçeneğine dokunun. Burada kaydettiğiniz hedefleri bulacaksınız. Sağ alttaki mavi düğmeye tıklayın (bunu internete bağlıyken yapmanız gerekiyor). Artık bağlantı olmasa da yol tarifi alabileceksiniz.



Apple Maps: Apple Maps'te hedef konumu arayın ve "Buraya Yol Tarifi" seçeneğine dokunun. Şimdi ekranın ortasındaki "Rota" üzerine dokunun. "Başlat" üzerine dokunun ve hedefinize doğru yürümeye başlayın. Bu sırada internete ihtiyacınız olmayacak.







MAPS.ME: Çevrimdışı işlevlere odaklanan MAPS.ME uygulaması, telefonunuza bir OpenStreetMap haritası indiriyor ve çevrimdışı navigasyonu bu harita üzerinden sağlıyor. Uygulama, konum aramak için yeterli olmasa da, etrafınızdaki yerleri bulmanıza yardımcı olacak.



Hedef konumu arayın ve sağ alttaki "Route" düğmesine tıklayın. Mavi "Start" çubuğuna dokunun ve yol tariflerini almaya başlayın.