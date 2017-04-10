Internet Kafede Dehşet: Yılan Böyle Saldırdı

Kapıdan çıkmak üzereyken yılanın saldırısına uğradı. O anlar kameraya böyle yansıdı.



İnanılmaz olay Tayland'daki bir internet kafede gerçekleşti. İşyerinin kapısında bekleyen şahıs, kötü bir sürprizle karşılaştı. Yılan hedefindeki adama saldırdı. Bir anda neye uğradığını şaşıran şahıs, yerde çırpınarak yılandan kurtuldu. İçeride bulananlar yaşananlar karşısında şoke olurken, adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



(İHA)