İnternet kafe, oyun salonları ve PS cafeler açık mı? Kademeli normalleşmede internet kafeler ve oyun salonları açık mı kapalı mı olacak?

Kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından vatandaşlar kademeli İnternet kafe, oyun salonları ve PS cafeler açık mı merak etti. İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Peki, oyun salonları açık mı? İnternet kafeler açık mı? Kademeli normalleşmede internet kafe açık mı kapalı mı? Ayrıntılar haberimizde...