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İnternet Alışverişine Türk-Hint Dopingi!
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İnternet Alışverişine Türk-Hint Dopingi!

Credit Suise tarafından yapılan bir araştırmaya göre önde gelen 8 gelişmekte olan ülkede online alışveriş yapanların oranı 2011-2016 arasında ikiye katlanarak yüzde 31'e çıktı.

İnternet Alışverişine Türk-Hint Dopingi!

Credit Suise tarafından yapılan bir araştırmaya göre önde gelen 8 gelişmekte olan ülkede online alışveriş yapanların oranı 2011-2016 arasında ikiye katlanarak yüzde 31'e çıktı. Türkiye ve Hindistan, artış hızının en yüksek olduğu ülkeler olarak belirlendi.

Kaynak: Dunya.com

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