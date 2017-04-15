İnternet Alışverişine Türk-Hint Dopingi!
Credit Suise tarafından yapılan bir araştırmaya göre önde gelen 8 gelişmekte olan ülkede online alışveriş yapanların oranı 2011-2016 arasında ikiye katlanarak yüzde 31'e çıktı.
Credit Suise tarafından yapılan bir araştırmaya göre önde gelen 8 gelişmekte olan ülkede online alışveriş yapanların oranı 2011-2016 arasında ikiye katlanarak yüzde 31'e çıktı. Türkiye ve Hindistan, artış hızının en yüksek olduğu ülkeler olarak belirlendi.
Kaynak: Dunya.com
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