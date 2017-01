İnteria, Mobilya Sektörünün Tüm İhtiyaçlarına Çözüm Sunuyor

TÜRKİYE'nin en kapsamlı, İstanbul'un konusunda en büyük kapalı alanına sahip mobilya ve dekorasyon merkezi interia, Dudullu'da hayata geçiyor. Kiracılarının ihtiyaçlarına özel ve esnek seçenekler sunan interia, Eylül ayında kapılarını açmaya hazırlanıyor.



İnşaat sektörünün genç ve yenilikçi yatırımcısı Nobis A.Ş ilk yatırımı interia'yı 100 milyon dolarlık yatırım ile hayata geçiriyor. Türkiye'nin en kapsamlı mobilya merkezi olarak konumlanan interia, İstanbul'un gelişen bölgesi Anadolu Yakası Dudullu'da 110 bin metrekarelik kapalı alanda faaliyet gösterecek. interia, sektörün öncü markalarını tek bir çatı altında toplayarak mobilya alışverişini güvenli ve konforlu hale getirmeyi hedefliyor. interia'da mobilya ve ev dekorasyonunun tamamlayıcı ürünleri ev tesktili, aksesuar ve aydınlatma firmaları da yer alacak.



KİRACILARIN İHTİYAÇLARINA ÖZEL SEÇENEKLER SUNUYOR



Mobilya sektörünün öncü markalarını tek çatı altında toplayacak olan interia, 57 bin metrekare kiralanabilir alana sahip. Bünyesinde barındıracağı markalar için 165 metrekarelik birimlerden binlerce metrekare büyüklüğe sahip showroomlar tasarlayan interia, kiracılarının ihtiyaçlarına özel ve esnek seçenekler sunuyor. Mobilya sektörünün ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanan alt yapısıyla firmaların operasyonunu ve hizmet üretmesini kolaylaştıran olanaklar sağlayacaklarını söyleyen interia Genel Müdürü Nadir Kayacan "interia, 3 yıllık inşaat ve proje geliştirme sürecinin ardından hayata geçen bir proje. Bu proje için her detayı ayrı ayrı düşündük. Sektörün ihtiyaçlarını çok iyi araştırdık. interia da sektörel organizasyonlar için ayrılan 6 bin metrekarelik etkinlik alanı, kafe ve restoranlar, çocuk oyun ve bebek bakım odaları yer alıyor. Verimli iklimlendirme ve aydınlatma sistemi sayesinde işletme giderlerinde tasarruf sağlıyoruz" dedi.



İNTERİA'DAN İHRACATA DESTEK



Geliştirdiği iş modeli ile sektöre yeni bir soluk getirmeye hazırlanan interia, temsil edeceği firmaların perakende ticaretinin yanı sıra ihracatını da geliştirmeyi hedefliyor. interia Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Çokcan, "interia, mobilya ve tamamlayıcı ürün gruplarını temsil eden bir ticaret merkezi olarak konumlandı. Hedeflerimiz arasında iş ortaklarının hem iç hem de dış pazarlarda ticaretini artıracak farklı stratejiler geliştirip destekler üretmek yer alıyor. Geliştirdiğimiz bu yeni iş modeli ile sektörde bir fark yaratacağız. Uzun zamandır üzerinde düşünüp çalıştığımız bir proje oldu. Her detayı ile ayrı ayrı ilgilendik. Ülke ekonomisine güç katacak ihracat ise bizim için ayrı önem taşıyor. Geliştirdiğimiz "İhracat Destek Programıö ile ticaretin sınırlarını geliştireceğiz. Firmaların ihracat yapmayı hedefledikleri ülkelerde potansiyel satın almacıları onlar için araştırıp, üretimlerini farklı alıcı grupların ilgisine sunacağız. Bunun yanı sıra Dış Ticaret Müsteşarlığı, TİM ve tüm sektör temsilcileri ile koordinasyon içerisinde çalışarak ticarette firmalara yeni ufuklar açacak olanaklar sağlayacağız" dedi.



İNTERİA TASARIM KÜLTÜRÜNE DESTEK VERİYOR



interia aynı zamanda 'mobilya sektörü için bir fikrim var' diyenlerin yaratıcı düşünceleri ürettikleri bir alan olacak. Yenilikçi işletme modeliyle interia, 'Tasarım Kültürüne Destek' programı kapsamında 'İstanbul Tasarım Günleri' adıyla her yıl düzenlenecek uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapacak. İnteria Genel Müdürü Nadir Kayacan, "6 bin metrekarelik özel bir alan ayırdık. Bu alan "mobilya sektörü için bir fikrim varö diyen herkese açık. Yaratıcı gruplar, Tasarımcılar, üniversite öğrencileri, akademisyenler, kendine alan yaratmak isteyen her kişi ve oluşum bu uygulama alanında yıl boyu etkinlikler gerçekleştirebilecek" şeklinde konuştu.



İNTERİA YENİLİKÇİ TASARIMI İLE DİKKAT ÇEKİYOR



interia mimari tasarımı ile de dikkat çekiyor. Yenilikçi ve geleceğe dönük görüşlerle tasarlanan interia, iç mekandaki tavan ışıklıkları sayesinde gün ışığı ile aydınlatılan üç geniş avlu ve etrafında iç sokaklar yer alıyor. Akıllı aydınlatma stratejisi ile yönlendirme yapılan bu sokaklar yenilikçi bir tasarım anlayışı taşıyor. interia, mağazaların ön plana çıktığı, ticareti canlandıran bir sokak hissi vermesiyle dikkat çekiyor.



- İstanbul