İnteraktif Koçluk Seansları

Her nerede yaşıyor olursanız olun, Univerist® Learning Academy Koçluk Seansları sadece parmaklarınızın ucunda…



"İnteraktif (Online) Koçluk Seansları ile size kendi ortamınızın rahatlığında hayatınıza sistematik ve planlı bir değişim sağlama sürecinde sıkı bir yol arkadaşı oluruz, kişisel ve mesleki hayatınızda kendi kaynaklarınızın farkına vararak yaşamanızı daha mutlu ve başarılı olarak sürdürmenizi desteklemek için buradayız…"



İnteraktif (Online) Koçluk Seansları'nın Amacı



Koç, danışanını sanal ortamda dikkatle, özenle, derinlemesine dinler ve yönlendirici olmayan ucu açık sorularla danışanda yeni bakış açıları ve farkındalıklar meydana getirir. Bireyin kendisini tanımasını, güçlü yönlerini, potansiyelini görmesini, gerçekten ne istediğini anlamasını, kendisini neyin sınırladığını neyin cesaretlendirdiğini farketmesini, bu yönde seçeneklerini belirlemesini, kendisi için en uygun seçeneğe karar vermesini ve bu kararı doğrultusunda faaliyete geçmesini sağlar.



İnteraktif (Online) Koçluk Seansları'nın Avantajları



- Birebir koçluk çalışmalarına göre daha daha ekonomiktir.



- Zaman ve mesafe açısından danışanlara ciddi anlamda avantaj sağlamaktadır.



- Sanal ortamda, karşınızda sadece size odaklanmış bir profesyonel koç vardır.



İnteraktif (Online) Koçluk Seansları'na kimler katılabilir?



- Kendini tanımak isteyenler,



- Hedefi olup hedefe giden adımları organize etmek isteyenler,



- Kararsızlık yaşayanlar,



- İnsan ilişkilerinde rahat olmak isteyenler,



- Herhangi bir kimliğine yatırım yapmak isteyenler,



- Motivasyon sağlamak isteyenler,



- Zamanı verimli kullanmak isteyenler,



Zamandan ve fiyattan tasarruf etmek isteyenler,



- Koçluğu deneyimlemek isteyen herkes katılabilir.



Profesyonel Koç Kadronuz kimlerden oluşmaktadır?



"Akademik kadromuz, en az 128 saatlik, ICF akredite bir eğitim programından geçmiş, o programın tüm gereklerini tamamlamış, en az 100 saat profesyonel pratik deneyimi olan ve bununla birlikte kendi üzerinde ciddi bir şekilde çalışan, sürekli eğitimlerle kendini destekleyen, koçluk yaptığı alanda kendini geliştiren, koçluk prensiplerini yaşam prensipleri haline getirilmiş profesyonel iş ortaklarımızdan oluşmaktadır."



Detaylı Bilgi için: http://www.univerist.com/kadromuz/Profesyonel



Koçlarınızın Çalışma şekli ve genel özellikleri nasıldır?



Koçluk seansları ortalama bir saat (60 Dakika) sürmektedir ve aşağıdaki etik değerlere uymayı yaşam prensipleri haline getirmiş profesyonel koçlardan oluşmaktadır.



Yargısızdır.



Objektiftir.



- Nötrdür.



- İyi bir dinleyicidir.



- Tavsiyede bulunmaz.



- Akıl vermez.



- Deneyim paylaşmaz.



- Çözüm, yol göstermez.



- Tüm cevapların ve çözümlerin kişinin elinde olduğunu bilir.



- Kişinin içsel kaynaklarını harekete geçirir.



- Hedeflerle çalışır.



- Gelecekteki vizyonun oluşmasını sağlar.



- İyi bir yol arkadaşıdır.



- Kişide seçenekler yaratır.



- Kişiyi eyleme geçirir ve takip eder.



- Motivasyonun oluşmasını sağlar.



İnteraktif (Online) Koçluk Seansları biletini satın aldıktan sonra ne yapmalıyım?



"Univerist Learning Academy kayıt formunu doldurmalısınız. Formu doldurduktan talebiniz doğrultusunda en uygun profesyonel koçumuz sizinle iletişime geçecek ve randevulu bir şekilde seanslara başlayabileceksiniz."



Univerist Profesyonel Koçluk Seanslarına nerelerde katılabilirim?



Her nerede yaşıyor olursanız olun İnteraktif Koçluk Programı'na internetin ve telefonun olduğu her herden katılabilirsiniz (Skypy, tango, Univerist Unileraning Portalı v.b.)



Detaylı Bilgi ve Kayıt İçin: 0216 706 11 54 veya (532) 767 37 20 info@univerist.com



