Inter - Roma İspanya Serie A maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
Seria A'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Inter - Roma maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...
Seria A'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi Inter - Roma maçıdır. Peki Inter - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?
INTER - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Inter - Roma maçı 12 Mayıs Çarşamba günü bu akşam saat 21.45'te başlayacaktır.
INTER - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Inter - Roma maçını BeinSport 4 kanalından izleyebilirsiniz.