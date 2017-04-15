Inter - Milan Derbisi, 96. Dakikada Gelen Golle Berabere Bitti
İtalya'da oynanan Inter - Milan derbisi, 96. dakikada gelen ve "gol çizgisi teknolojisi" ile geçerli sayılan golle 2-2 berabere bitti.
İtalya Serie A'nın 32. haftasında oynanan Inter - Milan derbisi 2-2 beraberlikle sonuçlandı. 90+6. dakikada gelen Milan golü 'gol çizgisi teknolojisi' ile geçerli sayıldı.
San Siro'da oynanan karşılaşmada ev sahibi Inter, 36. dakikada Antonio Candreva'nın golü ile 1-0 öne geçerken 44. dakikada Mauro Icardi ile skoru 2-0'a getirdi.
83'TE GERİ DÖNÜŞ BAŞLADI
Karşılaşmanın 83. dakikadasında sahneye çıkan Alessio Romagnoli skoru 2-1 yaptı.
Maçın bitimine saniyeler kala 90+6. dakikada Cristian Zapata, takımına 1 puanı getiren golü kaydetti: 2-2
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