Inter, Caner Erkin'le Sezon Sonunda Yollarını Ayıracak

Caner Erkin'in bonservisini elinde bulunduran Inter Kulübü, Caner Erkin ile ilgili transfer kararını sezon sonu gelmeden verdi...

Frank de Boer'un ardından takımın başına Stefano Pioli'yi getiren İtalyan temsilcisinde kadro yeniden yapılandırılıyor. Gelecek sezon ligde şampiyonluğun favorilerinden olmak isteyen Inter yönetimi, Pioli ile yaptığı toplantıda kadro yapılanması hakkında konuştu. Pescara ile oynanan maçtan sonra basına konuyla ilgili bilgilendirme yapan tecrübeli teknik adam, gelecek sezonun planlamasını yaptıklarını belirtti.

KİRALIK FUTBOLCULARA KAPIYI KAPATTI

Kiralık futbolcularıyla ilgili de konuşan Pioli "Gelecek sezon bambaşka bir Inter olacak" sözleriyle takımın baştan aşağıya değişeceğinin mesajını verdi. Şu anda takımda olan futbolcuların istediği isimler olduğunu ifade eden Pioli, böylelikle kirada olan futbolcularına da kapıyı kapatmış oldu.

Beşiktaş'ın sezon başında 1 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı futbolcunun Nisan ayına kadar hakları Beşiktaş'ta bulunuyor. Siyah beyazlı kulüp futbolcuyu kadrosuna katmak isterse Nisan ayı içerisinde bu miktarı İtalyan temsilcisine ödeyerek transferi gerçekleştirebilir.