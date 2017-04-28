Intel'in Kârı Yüzde 50 Arttı

Yılın ilk üç ayında şirketin geliri yüzde 8, net karı da yüzde 50 arttı.

Intel'in Kârı Yüzde 50 Arttı

Yılın ilk üç ayında şirketin geliri yüzde 8, net karı da yüzde 50 arttı

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Intel, net, İnternet
1
sponsored ads