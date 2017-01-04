Intel'in Büyük Here Hamlesi!

Alman rekabet kuruluna yapılan bir başvuruya göre Intel, eskiden Nokia'nın sahip olduğu harita firması HERE'ın yüzde 15'lik payını satın almak istiyor.



İki firma arasında otomatik sürüşle ilgili bir anlaşmanın da yapıldığı söyleniyor. Anlaşmanın hedefi, tamamen otomatik sürüşte kullanılacak gerçek zamanlı, yüksek çözünürlüklü haritalar için yeni teknolojiler geliştirmek. Intel, yaptığı duyuruda ortaklığın vizyonunu şu sözlerle açıklıyor:



"Kavram ispatı niteliğindeki HERE mimarisi ve Intel, otonom sürüşü mümkün olduğunca güvenli ve tahmin edilebilir hale getirecek. Örneğin bugünkü navigasyon teknolojisi, bir otomobilin konumunu metrelerle belirleyebiliyor. Ancak sonraki nesil HD haritalama, santimetre doğruluğunda konumlandırmayı destekliyor."



Intel, planlanan mimariyi test etmek üzere Audi, BMW ve Daimler ile de çalışacak. Satın almanın 2017'nin ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.