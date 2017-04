Intel İlk Çeyrek Bilançosunu Açıkladı

NEW Dünyanın en büyük mikroçip üreticisi firmalarından Intel, yılın ilk çeyreğine dair bilançosunu açıkladı.



ABD'li teknoloji devi Intel'den yapılan açıklamada, 2017'nin ilk çeyreğindeki gelirin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 14,8 milyar dolara ulaştığı belirtildi. Şirket, geçen yılın ocak-mart döneminde 13,7 milyar dolar gelir açıklamıştı.



Ayrıca, firmanın yılın ilk çeyreğindeki net karının geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 50 artarak 3 milyar dolara ulaştığı bildirildi. Intel, geçen yılın ilk üç ayında 2 milyar dolar net kar elde etmişti.



Şirketin hisse başına karı da geçen yılın ilk çeyreğinde 0,42 dolar iken 2017'nin aynı döneminde 0,61 dolara yükseldi.



Öte yandan, Intel'in bu yılın ocak-mart dönemindeki gelirinin piyasa beklentisinin altında gelmesinin ardından firmanın hisselerinde düşüş görüldü.



Intel'in hisse başına değeri, New York borsasının kapanmasını takiben yapılan sınırlı işlemlerde yüzde 4,4 kayıpla 35,83 dolara kadar geriledi.