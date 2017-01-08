Intel'den Project Alloy Geliyor!

CES 2017'de Intel panelinde, şirketin sanal ve arttırılmış gerçeklik kolundaki çalışmaları hakkında bilgi vermek için Intel CEO'su Brian Krzanich sahne aldı. Krzanich, 2016'nın sanal ve arttırılmış gerçeklik teknolojileri için henüz emekleme aşaması olduğunu, 2017'nin ise bu dünya için daha çok şey yapılacağını söyleyerek, Intel'in de üzerinde çalıştığı sanal gerçeklik gözlüğü Project Alloy'u tanıttı.



Project Alloy ile sanal gerçeklik dünyasında aktif şekilde rol oynayacak olan Intel, bu sanal başlığını 2017 yılı içinde üretime sokmayı planlıyor. Şu an üzerinde çalışmaların sürdüğü Project Alloy, PlayStation VR'ın kontrollerinden Move benzeri bir cihazla yönetilebiliyor.



Krzanich'a göre VR dünyası özellikle son dönemde olduğundan fazla abartılıyor, ancak bunda haklılık payı da var. Zira bu yeni teknolojinin geleceğinde sınırsız imkan potansiyeli mevcut. Krzanich, ayrıca Project Alloy için bu yılın ilerleyen aylarında diğer üreticilerle birlikte çalışacaklarını da sözlerine ekledi.