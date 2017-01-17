Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, İntegra 96 Uluslararası Ürün ve Sistem Belgelendirme Bağımsız Denetim Gözetim Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi onaylanmış kuruluş olarak görevlendirildi.
Bakanlığın konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Avrupa Komisyonu tarafından 2422 kimlik kayıt numarası tahsis edilen İntegra 96 Uluslararası Ürün ve Sistem Belgelendirme Bağımsız Denetim Gözetim Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi'nin, belirlenen teknik düzenleme ve uygunluk değerlendirme modüllerinde onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmesi kararlaştırıldı.
İntegra 96, Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirildi
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, İntegra 96 Uluslararası Ürün ve Sistem Belgelendirme Bağımsız Denetim Gözetim Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi onaylanmış kuruluş olarak görevlendirildi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, İntegra 96 Uluslararası Ürün ve Sistem Belgelendirme Bağımsız Denetim Gözetim Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi onaylanmış kuruluş olarak görevlendirildi.
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