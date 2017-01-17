Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
İntegra 96, Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirildi
Ara
BİST 81.712 %0,00
DOLAR 3,7785 %-0,89
EURO 4,0259 %-0,41
PARİTE 1,0653 %0,50
ALTIN 147,04 %-0,22
FAİZ 11,37 %1,43
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

İntegra 96, Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirildi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, İntegra 96 Uluslararası Ürün ve Sistem Belgelendirme Bağımsız Denetim Gözetim Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi onaylanmış kuruluş olarak görevlendirildi.

İntegra 96, Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirildi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, İntegra 96 Uluslararası Ürün ve Sistem Belgelendirme Bağımsız Denetim Gözetim Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi onaylanmış kuruluş olarak görevlendirildi.

Bakanlığın konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Avrupa Komisyonu tarafından 2422 kimlik kayıt numarası tahsis edilen İntegra 96 Uluslararası Ürün ve Sistem Belgelendirme Bağımsız Denetim Gözetim Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi'nin, belirlenen teknik düzenleme ve uygunluk değerlendirme modüllerinde onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmesi kararlaştırıldı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Resmi Gazete, Tebliğ, Avrupa, Yargı