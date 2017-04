Instagramda 'Muğla' Fotoğraf Yarışması

Yıllık 3 milyon yabancı, 4 milyon yerli turistin ziyaret ettiği Muğla'da 41'inci Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında 7 kilometrelik Karia Yolunda doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Vali Amir Çiçek'in de katıldığı yürüyüş Menteşe'nin Kıran mahallesinde başladı ve Gökova Körfezi kenarındaki Turnalı koyunda sona erdi. 3 saat süren doğa yürüyüşünde Muğla'nın deniz, kum ve güneşinin yanında kültür turizmine de dikkat çekildi.



Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş'un da katıldığı doğa yürüyüşü daha önce güzergahı belirlenen Karia Yolu üzerinde yaklaşık 60 katılımcı ile yapıldı. Yürüyüş esnasında mola noktalarında kısa kısa molalar verilirken, çok değişik türde endemik bitki türleri ve kuşlar yürüyüş güzergahında doğaseverlerin ilgisini çekti.



"Turizm sadece deniz, kum ve güneş değil"



Yürüyüş sonrası açıklama yapan Muğla Valisi Amir Çiçek, deniz, kum ve güneşin yanında Muğla'nın 12 ay sürdürülebilir bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Vali Çiçek, "Turizm Haftasının kutlamasının yanında en önemli vurgulamak istediğim şey Muğla'nın gerçekten dünden bugüne gelen, ama yarınlara gidebilecek çok iyi bir turizm potansiyelinin olduğu bilinmektedir. Bunların en önemlisi destinasyonlardır. Muğla'da üzerinde bulunduğumuz bu deniz, kum, güneş üçlü üzerinde hep odaklanmış, ama bunun yanında diğer alternatif turizm, değişik turizm alanlarındaki destinasyonlar ve potansiyel değerlendirilmekte geciktirilmiş. Bu nedenle biz deniz, kum, güneş turizminin yanında bununla birlikte bölgemizin her tarafı gerçekten Eko turizm, tarihi turizm, inanç turizmi, spor turizmi, sağlık turizmi, safari turizmi, bisiklet turu ve ören yerleri bunun gibi turizm çeşitlerini Muğla'da tabi ki harekete geçirdik. Muğla'da sadece, denize, kuma, güneşe baktığımızda sadece sahil ilçelerimizi, sahil bölgelerimize bakıyoruz. Bütün insanların bulunduğu yerlerdeki turizm potansiyellerini çeşitlendirdiğimizde sadece altı aylık bir süre değil, biz 12 aya yayılan bir turizm, hareketli bir turizm ve hiç durmayan her an Muğla'ya yurt dışından ve yurt içinden gelecek bütün imkanların olduğunu ortaya koyduk. En önemli turizmden birisi de tarihi inanç turizmi. İnanç dediğimde akla belli bir inanç değil, her inanca uygun olan gerçekten geçmiş medeniyetlerden kalan kiliseler, camilerimiz ve medreselerim var, türbelerimiz var" dedi.



Karia Yolu'nda yıllık 100 bin kişi yürüyor



Karia Yolu projesinin yürütücüsü Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, Karia yolunu 4 yıl önce açtıklarını ve yıllık 100 bin kişinin bu yolda yürüdüğünü söyledi. Karakuş, "Karia yolu odamızın alternatif turizm çalışmaları kap samında gerçekleştirdiği bir proje. Özellikle bölgemizde turizm sezonunun kısa olması nedeniyle çeşitli alternatiflere baktığımızda yürüyüş rotaları için bölgemizden, Muğla ilinden daha güzel bir doğaya sahip il dünyanın hiçbir yerinde yok. Biz de bu güzellikleri değerlendirmek istedik. 820 kilometre uzunluğunda çeşitli parkurlardan oluşan Muğla'nın tüm bölgelerini kapsayan, Muğla merkez, Datça Yarımadası, Marmaris Yarımadası ve Bodrum Yarımadasını kapsayan bir güzergahta yolumuz. İddia ediyorum, dünyanın en güzel manzarasına sahip. 7-8 kilometrelik bir etabı hep beraber yürüdük. Gerçekten gördüğümüz manzara muhteşem bir manzara. Zaten her türlü turistin ilimizi doğası nedeniyle de tercih ettiğini biliyoruz. Yürüyüş yapan turistlerin de bu güzel doğadan faydalanmak istediklerinden eminiz. Yolumuzu açalı yaklaşık dört yıl oldu. Dört yılda da yıllık yaklaşık 100 bin civarında turistin bu yılda yürüdüğünü biz hesaplıyoruz. O yüzden Karia Yolu'nun günden güne daha gelişeceğini, daha çok duyuracağını ve daha çok insanın yürüyeceğini düşünüyoruz. Bu arada bizim Karia Yolu'nun yapımını üstelenen bizim yapımcı firmamız bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. Karia yolunun bakım onarımı ve diğer giderler için 1 dolarlık bir bağış yapılması çağrısında bulundu firma. Ama biz de diyoruz ki, Türkiye'de dolar değil TL kullanıyoruz. Herkes 5 liralık bir bağış yapsa en az bu yolun bakımı çok güzel bir şekilde sağlanabilir" dedi.



İnstagram'da Muğla fotoğraf yarışması



Muğla'nın tanıtımı amacıyla 15 Nisan-15 Eylül tarihleri arasında Instagram'da fotoğraf yarışması düzenlediklerini açıklayan Muğla Kültür ve Turizm Müdürü Veli Çelik, "Bakanlığımızın Tanıtıma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmaları var. Biz de il olarak gerek bölgemiz kültüründeki gastronomi konusunda yazdığımız kitaplarla, gerek ilimizin dünya turizmine armağan ettiği Mavi Yolculuğu kitapları ile katkı sunuyoruz. Bu defa da teknolojiyi kullanarak ilimizi tanıtmayı amaçlıyoruz. Bundaki amacımız ilimize gelen yabancı misafirlerimize ve yerli misafirlerimize beğendikleri ilimizin bir köşesinin fotoğrafını İnstagram'da paylaşmaları ve beğeni almaları. En çok eğeni alan kişilere yine ilimizde birinciye 7 gün, ikinciye 5 gün, üçüncüye 3 gün tatille ödüllendiriyoruz. Bunları yapabilmeleri için beğendikleri bir yerin Muğlaturizm'e girerek önce orayı takip ediyorlar ve üye oluyorlar. Daha sonra #enjoymuğla ya da #holidayinmuğla sitelerine irerek resimlerini paylaşıyorlar. 15 Nisan'da başlayan bu yarışma Eylül'ün 15'inde değerlendireceğiz. Buradan bir takım veriler de elde etmeyi planladık. Bu verilere göre, ilimizin hangi güzel köşeleri en kişi tarafından paylaşılmış değerlendirilmiş. Tarihe mi ilgi duymuşlar, kültüre mi ilgi duymuşlar. Gastronomiye mi, denize, kuma mı ilgi duymuşlar bizim elimizde istatistik bir bilgi olacak" dedi. - MUĞLA