Instagram'ı Sallayan Güzel: Katrina Brodsky



ABD'li model ve stilist Katrina Brodsky, aynı zamanda sıkı bir golf tutkunu... Brodsky, son dönemde sosyal medyada adından sıkça söz ettiriyor. Zira İnstagram'da paylaştığı cesur fotoğraflar ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor. 181 bin takipçisi bulunan ABD'li güzel, boş zamanlarının neredeyse tamamını golfe ayırdığını söylüyor.