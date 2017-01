Instagram Fotoğrafları İphone 7'de Çok Daha Canlı Görünmeye Başladı

Instagram Fotoğrafları şimdi iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ta çok daha canlı görünmeye başladı.





Instagram Fotoğrafları iPhone 7 kullanıcıları için çok daha özel ve çok daha canlı!



Bir çoğumuz Instagram uygulamasının, gıdım gıdım iPhone 7 ile gelen geniş renk yakalama özelliğini daha iyi kullanan uygulamasını güncellemelerde yüklediğini fark etmedik.



Instagram sonunda iPhone 7'ler tanıtıldığında vaat ettiği yeni özel özelliklerleri iPhone 7 kullanıcılarının kullanımına sundu.



Apple iPhone'un geniş renk yakalama özelliğiyle daha parlak; daha canlı resimler çekeceğini açıkladığında Instagram bu genişleyen renk gamını desteklemek için güncellenmiş bir uygulama vaat etmişti.



Instagram kurucu ortağı ve CTO Mike Krieger bugün; Instagram kullanıcılarının iPhone 7 ve 7'de benzersiz kamera özelliklerinden sonuna kadar yararlanabileceğini açıkladı.



Instagram, Canlı Fotoğraf-Boomerang, "live photos ve Boomerangs" iPhone 7s için daha geniş renkler ekledi.



Kriger Twitter'daki kısa açıklamasına göre Instagram'ın geniş renk yakalama desteği neredeyse tüm kullanıcılara aktarılmış.



If you're on an iPhone 7 or 7 Plus, Instagram now supports wide color capture and display throughout the app—writing an eng blog on it soon



— Mike Krieger (@mikeyk) 5 Ocak 2017



