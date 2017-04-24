Instagram Çöktü, Şeyma Subaşı Sosyal Medyanın Diline Düştü

Dünyaca ünlü sosyal paylaşım platformu Instagram, Türkiye saatiyle 20.30 sıralarında çöktü. Siteye girmek isteyenler kısa süre içerisinde Instagram'ın çöktüğünü anladı.

"ŞEYMA'NIN SAĞLIK DURUMUNDAN ENDİŞE EDİYORUZ"

Milyonlarca aktif kullanıcısı olan sitenin çökmesinin ardından, Twitter'dan konuyla ilgili tweet'ler atılmaya başlandı. Özellikle, Instagram'ın sıkı kullanıcısı olan Şeyma Subaşı ile ilgili atılan tweetler yüzleri güldürdü. Twitter kullanıcıları "Şeyma Subaşı yoğun bakıma alındı, Şeyma Subaşı'nın sağlık durumundan endişe ediyoruz..." gibi espri dolu tweet'ler attı.

İşte o tweetler'den bazıları:





