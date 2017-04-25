Instagram'a İnternet Olmadan Girmenin Yolu Açılıyor

Instagram geliştirici mühendislerinden Hendri tarafından yapılan açıklamaya göre, Instagram artık internete bağlı olmadan da kullanılabilecek. Çalışma, şimdilik sadece Android üzerinden Instagram kullananları ilgilendiriyor.

Çevrimdışı kullanım desteği henüz iOS'a sağlanmıyor. Ancak önümüzdeki günlerde iOS platformunda da internet olmadan Instagram kullanmak mümkün olacak.

İNTERNET OLMADAN ZİYARET EDİLEBİLECEK

Artık Instagram kullanıcıları, internet bağlantıları olmasa bile önceden yüklenmiş olan fotoğrafları Instagram içerisinde görebilecek. Fotoğrafları beğenmek, yorum yapmak veya kaydetmek de mümkün olacak. Yine benzer şekilde internet olmadan kişileri takipten çıkarmak da mümkün. İnternet bağlantısı varken ziyaret edilmiş bir profil, önbellek verileri sayesinde internet olmadan da ziyaret edilebilecek.

BENZER İYİLEŞTİRMELER FACEBOOK İÇİN DE YAPILMIŞTI

Yapılan tüm işlemler yeniden bir internet bağlantısına sahip olana kadar önbellekte tutulacak sonrasında ise yapılan işlemler Instagram sunucuları ile senkronize edilecek. Benzer iyileştirmeler daha önce Facebook için de yapılmış, hemen ardından Facebook Lite versiyonu duyurulmuştu.

AKTİF KULLANICI SAYISI 600 MİLYONU AŞTI

Anlaşılan Facebook, Instagram'a eskiye oranla daha fazla önem veriyor. Bunun en önemli sebebi ise artan kullanıcı sayısı olabilir. An itibariyle Instagram'ın aylık aktif kullanıcı sayısı 600 milyonu aşmış durumda.