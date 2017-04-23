Inspark'ın Müşteri Odaklı Crm Teknolojisi
2. CRM&CEM Çözümleri Konferansı'nda, Wise TV'ye konuşan Inspark Genel Müdürü Serdar Susuz, Inspark'ın teknolojisini müşteri odaklı nasıl kullandıklarını anlattı.
2. CRM&CEM Çözümleri Konferansı'nda, Wise TV'ye konuşan Inspark Genel Müdürü Serdar Susuz, Inspark'ın teknolojisini müşteri odaklı nasıl kullandıklarını anlattı.
Teknolojiyi müşteri odaklı nasıl kullanırken özellikle CRM çözümlerine odaklandıklarını vurgulayan Inspark Genel Müdürü Serdar Susuz, "CRM demek müşteri ilişkileri yönetimi demek. Yaptığımız bütün çalışmalarda, bütün işlerde müşteriyi odağa koyarak, müşterinin ihtiyaçlarını dikkate alarak müşteriye hizmet edecek şekilde çözümlerimizi oluşturuyoruz." dedi.
Kaynak: Wise.tv