Insight Turkey"Den "15 Temmuz" Sayısı

Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETAV) tarafından yayınlanan uluslararası "Insight Turkey" dergisinin son sayısında, 15 Temmuz darbe girişimi, "People versus Tanks (Halk tanklara karşı)" başlığıyla ele alındı.



Her sayıda bir dosyaya, Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmelere yoğunlaşan Insight Turkey, yeni sayısında sadece "15 Temmuz" yazılarına yer verdi.



Dergide, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi durumu ve Türkiye'nin politikalarını ele alan bir yazı kaleme aldı.



Öte yandan Serdar Karagöz ve Pınar Kandemir'in Türkiye medyasının darbe teşebbüsü esnasında oynadığı role, Gamal Nassar'ın darbe teşebbüsünün Mısır darbesi ile karşılaştırılmasına, Ahmed Yousuf ise Ortadoğu'nun darbe girişimine verdiği tepkiye dair yazıları dergide yer buldu. Beril Dedeoğlu ve Ian Lesser ise Türkiye ve Batı perspektifinden 15 Temmuz sürecinden sonra Türkiye ve Batı ülkeleri arasında yaşanan ve yaşanabilecek siyasi gelişmeleri yorumladı.



Makale kısmında Atilla Yayla, FETÖ'nün yapısından başlayarak, darbe girişiminin neden başarısız olduğunu ve sonuçlarını inceledi. Şener Aktürk ise darbe sürecini hazırlayan gelişmeleri, Kürt sorununu ve dindar kesimin özgürleşme ve çoğulculaşması üzerinde durarak darbe girişimini analiz etti.



Tim Jacoby, Türkiye'deki darbeler tarihi bağlamında 15 Temmuz'u değerlendirdi. Nebi Miş darbe girişimi sonrasında üç hafta boyunca devam eden demokrasi nöbetlerine katılan vatandaşlarla röportajlara dayanan ve darbe girişimini halkın gözünden irdeleyen bir çalışmayla, Farhan Mujahid Chak da 15 Temmuz darbe girişimini sosyal perspektiften inceleyen bir yazıyla katkıda bulundu. Sadık Ünay ve Şerif Dilek ise ekonomi-politik açıdan 15 Temmuz'u yorumladı.