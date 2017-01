Insead Random Dinner - 1st İn Istanbul

Değerli INSEAD Mezunları,



Bölgesel INSEAD Mezunlar Derneklerinin demirbaş organizasyonu "random dinners" 2017'de İstanbul'da da başlıyor.



Çoğumuz için INSEAD günlerinde birbirimizi daha iyi tanımak ve paylaşımlarımızı arttırmak üzere başlayan bu gelenek, Brezilya'dan İngiltere'ye, Singapur'dan, Amerika'nın çeşitli eyaletlerine bir çok dernekde oldukça rağbet görerek devam ettirilmektedir.



İstanbul'daki ilk "random dinner" 19 Ocak Perşembe akşamı da Mario'da gerçekleşecek.



Rezervasyonlar Yasemin Altintas, Ufuk Civilo ve Sinan Bıyık adlarına yapıldı. Katılım durumunuzu belirtmenizi rica ederiz. Yemek organizasyonu olduğundan dolayı, rezervasyon belirtilen katılıma göre revize edilecektir.



------







Dear INSEAD Alumni,



Random Dinners, a staple event of the NAAs are starting in Istanbul in 2017!



For the majority of us "random dinners", which served as a means to get to know fellow INSEADers, are among our greatest INSEAD memories. As a beloved tradition, these random dinners still take place within numerous national alumni associations that include Brazil, UK, Singapor as well as several US states.



The first random dinner of Istanbul is to take place on 19th of January at da Mario Restaurant.



The reservations have been made under the made Yasemin Altintas, Ufuk Civilo and Sinan Biyik. Please indicate your attendance as this will be a dinner organization, the reservations will be revised to match the attendance.