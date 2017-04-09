İnsanların Şunu Anlaması Gerekir..."

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Akhisar Belediyespor'u sahasında 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat, mücadeleyi yorumladı. Tecrübeli hoca neden oyuncu değiştirmediğini de açıkladı.



Hollandalı teknik adamın yayıncı kuruluştaki sözleri şöyle;



"Zorlu bir maçtı. Akhisar Belediyespor iyi organize olan bir takım. Topun arkasında iyi durmayı başardılar. Biz de iyi organizeydik. Konsantrasyonumuz yerindeydi. Rakibin nasıl oynayacağını biliyordum. Bizim hatamızı bekleyip kontra atakları arayacaklardı. 1-0'ı onlar attı, biraz da şanslıydık. Daha sonra golü biz onlara verdik. Galibiyeti bulan golleri de atmayı başardık. Akhisar'ın da hakkını vermem lazım.



OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA



İnsanların şunu anlaması gerekiyor. Karşınızdaki rakip tüm risklerini almış durumda. Bu durumda hücum oyuncusu alamazsınız. Volkan'ı almayı düşündüğüm anda 2. golü bulduk. 1-1 devam etseydi oyuncu değiştirebilirdim."



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