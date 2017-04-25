İnsanların sağlığı ile oynayan sahte deterjan ve şampuan üreticilerine şok baskın

Mersin polisi, 3 mahallede gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarda 16 ton 482 kilogram sahte deterjan ve şampuan ele geçirdi, 5 kişi göz altına alındı



MERSİN - Mersin polisi, insanların sağlığı ile oynayan sahte deterjan ve şampuan üreticilerine şok baskın düzenledi. 3 mahallede gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 16 ton 482 kilogram sahte deterjan ve şampuan ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi göz altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, insanların sağlığı ile oynayan sahte deterjan ve şampuan üreticilerini takibe aldı. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler, merkez ilçelere bağlı Toroslar, Kurdali ve Gündoğdu mahallerinde sahte deterjan ve şampuan üretimi yapıldığını tespit etti. Elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler, Cumhuriyet Savcısından alınan izin doğrultusunda belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 14 ton 180 kilogram toz deterjan, 2 ton 150 kilogram sıvı temizlik maddesi, 185 şampuan, sahte deterjan ve şampuan imalatında kullanılan dijital teraziler, yapıştırma makineleri, deterjan yapımında kullanılan renklendirici ürünler, deterjan ve şampuan yapımında kullanılan sıvı kimyasal maddeler olmak üzere toplam 16 ton 482 kilogram sahte temizlik maddesi ele geçirildi. Sahte temizlik ürünleri kamyona yüklenerek emniyete götürülürken, ürünlerin soruşturma bittikten sonra imha edileceği öğrenildi. Özellikle bu işi yapan şahısların poşet ve torba olarak marka isimlerin ürünlerini kullanması ise dikkat çekti.

Operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.