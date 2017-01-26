İnsanlar Dehşete Düştü Ama...

Kuveyt'te sosyal medyada yayınladığı kısa kliplerle tanınan Jassim Rajab, elleri ve gözleri bağlı halde söyleşi yaptığı bir takipçisini üzerine benzin dökerek ateşe verdi! Sosyal medya kullanıcıları, sonradan şaka olduğu anlaşılan görüntüler karşısında şoke olurken, Rajab'a çok sert eleştiriler getirdi. El Arabiya'nın haberine göre; şakanın konuğun çığlıklarını maskülen olup olmadığını anlamak için yapıldığı belirtildi. Haberde konuğu alevlerden korumak için tüm önlemlerin alındığı vurgulandı.