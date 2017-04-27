İnsani Gelişme Endeksi Süleymanpaşa Belediyesi Çalıştayı'nda Masaya Yatırıldı

Süleymanpaşa Belediyesi yetkilileri, İnsani Gelişim Vakfı (İNGEV) tarafından açıklanan İnsani Gelişim Endeksi raporu sonrası İNGEV yetkilileri ile düzenlenen çalıştayda bir araya geldi.



Süleymanpaşa Belediyesi Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi'nde düzenlenen çalıştaya Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcıları Gülferah Güral, Berkay Çakır ve Hulisi Özocak, birim müdürleri ve İNGEV temsilcileri katıldı. İNGEV raporunu hazırlayan İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Şeker'in sunumu ile başlayan çalıştayda, İnsani Gelişme Endeksi'nde kullanılan alt göstergeler ışığında Süleymanpaşa Belediyesi ve Süleymanpaşa ilçesinin performansı ortaya konuldu. Süleymanpaşa Belediyesinin performansında istenilen seviyeye ulaşmayan noktalara dikkat çekilen çalıştayda öneriler ve görüşler masaya yatırılıp tartışıldı.



Süleymanpaşa Belediyesinin yeni kurulan bir belediye olmasına rağmen İnsani Gelişme Endeksi ilçeler kategorisinde çok iyi bir yerde olduğunu dile getiren Doç. Dr. Murat Şeker, gelişimin sürmesi ve zayıf yönlerin kuvvetlendirilmesi için yapılabilecek çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu.



Görüş alışverişi ile sona eren toplantı sonrasında önümüzdeki günlerde İnsani Gelişim Vakfı tarafından Süleymanpaşa Belediyesine özel bir rapor hazırlanacağı ve rapor doğrultusunda gerekli adımların atılacağı ifade edildi.



Süleymanpaşa Belediyesi yüksek insani gelişim seviyesinde yer aldı



İnsani Gelişim Vakfı tarafından Türkiye'nin 30 büyükşehrinin en büyük 150 ilçesinde yerel yönetimlere yönelik yapılan araştırmada 3 yıllık Süleymanpaşa Belediyesi, Trakya'daki belediyeler arasında yüksek insani gelişim seviyesine ulaşan tek belediye oldu. - TEKİRDAĞ