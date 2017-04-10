İnsan ve İrfan Vakfı'ndan Referanduma "Evet" Açıklaması

İnsan ve İrfan Vakfı, 16 Nisan'daki referandum la vatandaşların oyuna sunulacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'ne "Evet" diyerek destek vereceğini düzenlenen basın toplantısında açıkladı.



16 Nisan referandum una günler kala çeşitli kurum, kuruluş ve kişilerden referandum açıklamaları da gelmeye devam ediyor. İnsan ve İrfan Vakfı da 16 Nisan'da vatandaşın oyuna sunulacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemini destekleyerek referandum da "Evet" oyu vereceği düzenlenen basın toplantısında açıkladı. Dernek görevlileri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı toplantıda dernek adına açıklama yapan Fatih Çıtlak, "15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından 16 Nisan'daki referandum da Türk milletinin birlik ve beraberlik içerisinde kararlar almasına dikkat çekildi. 93 yılda 65 iktidarın değiştiğinin ifade edildiği basın toplantısında "Yeni Türkiye'nin inşası için İnsan ve İrfan Vakfı olarak 16 Nisan referandum unda tüm kalbimizle 'evet' diyoruz" denildi.



Çıtlak, "15 Temmuz ruhunun vücut bulması, birlik ve beraberlik duygusunun devletin her kademesinde kurumsallaşması için yeni, güçlü, yerli ve demokratik bir anayasaya ihtiyacımız var. Evet diyoruz; çünkü istiklalini, istikrarını ve istikbalini temin eden güçlü bir Türkiye'ye sadece misakı milli sınırları içerisinde değil; Filistin, Suriye, Bosna, Kosova, Makedonya, Somali, Myanmar, Arakan, Doğu Türkistan gibi mazlum ve mağdur tüm coğrafyalarda ihtiyacımız var.



Çünkü siyasi, kültürel ve ekonomik istikrarı sağlayacak güçlü bir sisteme ihtiyacımız var. Evet diyoruz; çünkü darbelerin bayram olarak kutlandığı, koalisyon hükümetlerinin ülkeyi krize sürüklediği, darbe anayasalarının marifetiyle milletin ensesinde boza pişirildiği Türkiye'ye değil, tarihine özgürlüğüne, demokrasisine ve geleceğine sahip çıkan, milli iradesini kurumsallaştıracak bir Türkiye'ye ihtiyacımız var. Bu vesileyle bu toprakların ve bu milletin sevdalısı olan İnsan ve İrfan Vakfı olarak, 16 Nisan referandum unda, tıkanan bu sistemin değişmesine sonuna kadar, kardeş ve millet kalmaya sonsuza kadar "Evet" diyoruz. Türkiyemizin geçmiş tarihine bakıyor, gelecek tarihi ve vizyonu adına "evet" diyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL