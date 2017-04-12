Insan Silüetli Kayalar Şaşırtıyor

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Kutlubeyler köyünde bulunan insan silüetli kayalar görenleri hayrete düşürüyor.



'Gelin Kayalıkları' adını verdikleri alanda insan kafası silueti görünümlü birçok kaya bulunduğunu söyleyen Kutlubeyler Köyü Muhtarı Halil Gülmez, özellikle Papaz Kaya ve Gelin Kayasının gelen ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördüğünü anlattı. Gülmez, "Beşik kaya dediğimiz kaya parçası havada ve kayaların üzerinde eğreti durmakta, sert rüzgar estiğinde ise beşik gibi sallanmakta, ancak yere düşmemektedir Ağıl kaya dediğimiz korunaklı kayanın dibini çobanlarımız hayvanlarını yazın sıcaktan, kışın ise soğuktan korumak amacıyla kullanmaktadırlar. Bu alanda ayrıca ismine benzeyen ve halk tarafından Sarı kaya, Davul kaya, Köşkü kaya, Yassı kaya, Kedi kaya ve Kabak kaya olarak isim verilen kayalar bulunmaktadır" dedi.



EFSANEYE GÖRE...



Gelin kayalıklarının bulunduğu alanın yerleşiminin çok eskilere dayandığını ifade eden Gülmez, "Rivayete göre o dönemlerde Müslüman bir kızı Müslüman olmayan bir gence zorla vermeye kalkarlar. Kız istememesine rağmen kızın babası 'sözümden dönmem' diyerek onu gence verir. Gelin ata bindiğinde umudunu keser ve Allah'a "Ben Müslüman olmayan biriyle evleneceğime taş olayım" diye dua eder. Gelin alayı Gelin Kayalıkları mevkiinde geldiğinde bütün düğün alayının tamamı taş olur. Bu arada Gelin kayalıklarının aşağısında dere kenarına gelini karşılamaya gelen erkek evinin davulcusu orada taş olur ve ona da Davul Kaya adı verilir" şeklinde konuştu.



Muhtar Gülmez, "Köy olarak devletten istediğimiz halkımızın insan kafası silueti görünümlü kayalar ile yörenin doğal güzelliklerini görmeleri için tarihi ve turistlik Gelin kayalıklarının yöre turizmine açılması, ulaşım için yol ve etrafına mesire alanı yapılmasıdır. Köyümüz sürekli göç verdiği için yörenin turizme açılmasıyla köyümüz ekonomisi de canlanacaktır. Bu arada köyümüzde tamamen organik meyve ve sebze üretilmekte, yörede en kaliteli ve en erken kiraz bizde çıkmaktadır" diye konuştu.



(Mustafa Akçay / İHA)