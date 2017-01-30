Atatürk Havalimanı'nda Temizlikçi Skandalı! 10 Iraklıyı Avrupa'ya Kaçıracaktı

Atatürk Havalimanı'nda Avrupa'ya kaçak yollarla götürülmek istenen 10 Iraklı, kendilerine yardımcı olan bir yolcu ve havalimanında çalışan bir yer hizmetleri şirketi çalışanı ile birlikte yakalandı.

10 IRAKLI YOLCU İLE PARA KARŞILIĞI ANLAŞTILAR

Geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelen olayda, Atatürk Havalimanı'ndan Barcelona'ya kaçak yollarla gönderilmek istenen 10 Iraklı yolcu, para karşılığı anlaştıkları yer hizmetleri görevlisi ile birlikte biniş bankosunda suçüstü yakalandı.

MESAİ SAATLERİ BİTMESİNE RAĞMEN ÇALIŞTIKLARI TESPİT EDİLDİ

Gelen ihbar doğrultusunda araştırma yapan polisler, bir yer hizmeti görevlisinin mesaisi bitmesine rağmen çalıştığını tespit etti. Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, takip ettikleri yer hizmetleri görevlisini ve İsveç ve Irak pasaportuna sahip bir kişiyi suçüstü yakaladı. Yakalanan şahısların 10 Iraklı yolcuyu çift check-in yöntemiyle Barcelona'ya götüreceği öğrenildi.

KAÇAKÇILIK ŞUBESİNE GÖTÜRÜLDÜLER

Biniş bankosunda yakalanan iki kişi ve 10 Iraklı, Kaçakçılık Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.