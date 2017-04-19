İnsan İlişkilerinde Beden Dili
İNSAN İLİŞKİLERİNDE BEDEN DİLİ etkinliği 2017-04-20 18: 30: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
İNSAN İLİŞKİLERİNDE BEDEN DİLİ etkinliği 2017-04-20 18: 30: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Üsküdar
Mekan : Divan Edebiyatı Vakfı
Mekan Adresi : Aziz Mahmut Hüdai Mah. Doğancılar Cad. No. 77 Üsküdar
Başlangıç Saati : 20.04.2017 18: 30: 00
Bitiş Saati : 20.04.2017 20: 30: 00
Kategori : İNSAN İLİŞKİLERİNDE BEDEN DİLİ
Tür : Seminer
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io