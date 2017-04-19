İnsan İlişkilerinde Beden Dili

İNSAN İLİŞKİLERİNDE BEDEN DİLİ etkinliği 2017-04-20 18: 30: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

İnsan İlişkilerinde Beden Dili

İNSAN İLİŞKİLERİNDE BEDEN DİLİ etkinliği 2017-04-20 18: 30: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Üsküdar

Mekan : Divan Edebiyatı Vakfı

Mekan Adresi : Aziz Mahmut Hüdai Mah. Doğancılar Cad. No. 77 Üsküdar

Başlangıç Saati : 20.04.2017 18: 30: 00

Bitiş Saati : 20.04.2017 20: 30: 00

Kategori : İNSAN İLİŞKİLERİNDE BEDEN DİLİ

Tür : Seminer

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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