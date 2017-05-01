İnsan Hayatını Kolaylaştıran Akıllı Sehpa Sobro

Teknolojinin gelişmesi, beraberinde insan hayatı üzerinde olumlu ve olumsuz olmak üzere birçok etkide bulunuyor. Gelişen teknolojiyle birlikte üretilen mobilyalar birçok probleme çözüm üretirken, bir evin en önemli unsuru olan mobilyaları daha kullanışlı hale getiriyor.



Üretilen SOBRO isimli sehpa teknolojik donanımları sayesinde kullanıcılarına oldukça farklı bir deneyim sunuyor.



Üzerinde bulunan bluetooth hoparlör, soğutucu çekmeceler ve prizlerle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran SOBRO sehpa, LED ışıklandırmaları sayesinde gece ortam aydınlatması yaparak odaya farklı bir hava katıyor. Dokunmatik tuşlarla kontrol edebildiğiniz akıllı sehpa SOBRO'nun belirlenen satış fiyatı ise şu an için 699 dolar.