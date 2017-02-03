İnsan Hakları Savunucuları Konferansı (Human Rights Defenders Conference)

10: 00 Kayıtlar



10: 30 Açılış Konuşmaları







Sunucu: Ayta Sözeri- Trans Kadın Aktivist, Oyuncu









İngiltere'de Kraliyet Savcılığı Başsavcısı olarak çocuklara yönelik cinsel istismar ve kadınlara ve kızlara yönelik şiddet konusunda çalışmalar yapmaktadır. Bu pozisyona gelmiş ilk Müslüman olmuştur.

Natasha Walter-

İngiliz feminist, Yaşayan Bebekler: Cinsiyetçiliğin Dönüşü kitabının yazarıdır. Mülteci Kadınlar için Kadınlar oluşumunun direktörlüğünü yapmaktadır.

-Öğle Arası (12: 45-13: 45)

(13: 45-14: 30)-Country For Syria Konseri-

Amerikan Country klasiklerini Orta Doğu ezgileriyle harmanlayan grup Suriyeli, Amerikan, Çek, İngiliz, İspanyol ve Türk müzisyenlerden oluşuyor.

Country müziğinin çıkış noktası olan iç savaş, bugün maalesef ki Suriye 'yi vuruyor. Proje bu amaçla Arap halk ezgileri ve Country müzikte ortak olan avarelik, memleket özlemi, eskiye özlem, çoşku, kayıp ve savaş gibi temalar arasında paralellik çizerek farkındalık yaratmayı amaçlıyor.







2.

Oturum: Dönüşüm Yaratan Sosyal Girişimler

(14: 30-16: 00)

Moderasyon: Zeynep Meydanoğlu - Ashoka Ülke Temsilcisi

Enes Kaya- (

SineMasal)-

Bugüne kadar Türkiye 'nin 21 farklı ilinde çalışmalar yürüten ve büyükşehirlerde gerçekleşen kültürel ve sanatsal etkinlikleri kırsal bölgelere taşıyan Sinemasal, Kırsalda yaşayan çocukları sinema başta olmak üzere sanatın tüm renkleri ile buluşturmayı amaçlıyor.

Oğuzhan Canım

- (Askıda Ne Var?)-

Askıda Ne Var, 2012 yılında kurulmuş, üniversite öğrencilerine yemek, kıyafet, tiyatro bileti, konser bileti, kitap, yurtdışı staj gibi ürün ve hizmetlerin ücretsiz sunulmasını sağlayan bir sosyal girişimdir.

Hazal Atay

- (WomenonWaves)-

Women on Waves, kadınların güvenli kürtaja erişemediği, yasakların kadınların hayatını tehlikeye soktuğu yerlere bir gemiyle yanaşıp bu hizmete ihtiyacı olan kadınlara ulaşan bir gruptur. WomenonWeb sitesi üzerinden kadınlara online kürtaj danışmanlığı sunmaktadırlar.

Itır Erhart-

(Adım Adım)-

13 bin gönüllü koşucusu ve 111 bin bağışçı aracılığıyla bünyesinde yer alan Adım Adım, Mart 2008'te, yurtdışında 'charity run' olarak bilinen kolektif yardımseverlik koşusunu Türkiye 'de tanıtmak ve yaygınlaştırmak için kurulan ilk sivil toplum oluşumudur. Adım Adım Oluşumu, başta koşu olmak üzere yüzme, bisiklet, dağcılık gibi dayanıklılık gerektiren sporlar aracılığıyla ülkemizin önemli sosyal sorumluluk projelerine maddi kaynak ve tanıtım desteği sağlamaktadır. 2016 itibariylebin gönüllü koşucusu vebin bağışçı aracılığıyla bünyesinde yer alan