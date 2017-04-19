İnsan Hakları Kurulu İncelemelerde Bulundu

Kırklareli Valiliği İnsan Hakları Kurulu üyeleri devlet hastanesinde incelemelerde bulundu.



İnsan Hakları Kurul üyeleri Zeynep Seyran, Cengiz Şen, Nazan Çölgeçen, Ayfer Tomruk, Hüseyin Kahraman, Hüseyin Budak ilk olarak Devlet Hastanesi Müdürü Hanife Kenar'ı makamında ziyaret etti.



Heyet, daha sonra Kenar, önderliğinde hastanedeki hükümlü, engelliler, hasta hakları bürosunun çalışmalarını inceledi.



Ardından kurul üyeleri, hastanede tedavi gören hastaları ziyaret ederek istek ve sıkıntıları dinledi.