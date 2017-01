Beşiktaşlı futbolcu Gökhan İnler, ligin ikinci yarısına iyi başlamak istediklerini belirterek, "İnşallah mayıs ayında şampiyon oluruz." dedi.



Devre arası hazırlıkları kapsamında Antalya'da çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlıların tecrübeli orta saha oyuncusu, BJK TV'ye açıklamalarda bulundu.



Ligin ilk yarısında zorluk derecesi yüksek çok sayıda maça çıktıklarını ifade eden 32 yaşındaki futbolcu, "Maçlara hep kazanmak için çıkıyoruz. Takımdan gayet memnunum. İnşallah kamptan sonra iyi bir ikinci yarı geçirmek istiyoruz." diye konuştu.



Siyah-beyazlı taraftarların kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan İnler, şöyle devam etti:



"Taraftar bizim için çok önemli. Onlara çok teşekkür ederim. Çünkü 90 dakika bizimle beraberler. Kötü oynasak da yenilsek de, iyi oynayıp yensek de hep arkamızdalar. Beşiktaş efendi bir kulüp, efendi bir takım. Sadece pozitif konuşabilirim. Bunun için çok mutluyum."



"Her maçı final gibi oynamamız lazım"



UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceklerini anımsatan Gökhan İnler, üst turları hedeflediklerini söyledi.



İnler, Beşiktaş'ın kaliteli futbolculara sahip olduğunu vurgulayarak, "Her maçı final gibi oynamamız lazım. İsrail takımı bence çok iyi. Inter'i iki kere yendi. Kolay bir takım değil. Onlar da iyi oynuyor. Biz de iyi takımız. Beşiktaş olarak her maçı kazanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Takımın başarısı için elinden geleni yaptığını anlatan İnler, şöyle konuştu:



"Benim özelliğim, uzaktan şutlarım. Herkes benden bekliyor. Sahada görevimiz var. Takım için elimden geleni yapmaya uğraşıyorum. İkinci devreye iyi başlamak istiyoruz. İnşallah mayıs ayında şampiyon oluruz."