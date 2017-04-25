İnşaattan Düşüp Yaralanan İşçi Hayatını Kaybetti

Karamürsel ilçesinde iki hafta önce inşaattan düşerek yaralanan Mehmet Saim Gökgün (56), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



Yaklaşık iki hafta önce Kayacık Mahallesindeki bir inşaatın birinci katında çalıştığı sırada düşerek yaralanan Gökgün, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.



Gökgün'ün cenazesi Karamürsel Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından, Çamçukur Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.