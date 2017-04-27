İnşaattan Düşen İşçi Yaralandı
Suşehri ilçesinde okul inşaatından düşen işçi, hastanede tedavi altına alındı.
Suşehri ilçesinde okul inşaatından düşen işçi, hastanede tedavi altına alındı.
Taşköprü Mahallesi Ekrem Erdem Bulvarındaki bir okul inşaatında çalışan sıva işçisi Nevruz Arız (23), inşaatın birinci katından dengesini kaybederek düştü.
Diğer işçilerin bilgi vermesi üzerine Arız, ambulansla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Nevruz Arız'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.