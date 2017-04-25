İnşaattan Düşen İşçi Yaralandı

Düzce'nin Çilimli ilçesinde inşaattan düşen bir işçi yaralandı.



Olay, Çilimli ilçesi Yıldıztepe Mahallesinde meydana geldi. İnşaatta işçi olarak çalışan Hasan B. dengesi kaybederek aşağıya düştü. Talihsiz işçi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, yardımına mesai arkadaşları koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.



Kısa süre olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralı inşaat işçiyi Düzce Atatürk Devlet Hastanesine sevk etti. - DÜZCE