İnşaattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

NİĞDE'de inşaat işçisi 40 yaşındaki Ahmet Doğan, çalıştığı inşaat halindeki binanın 6'ncı katından düşüp öldü.



Olay, akşam saatlerinde Selçuk Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. İnşaat işçisi Ahmet Doğan, binanın 6'ıncı katında çalışırken, dengesini kaybedip düştü. Beton zemine çakılan Doğan, ağır yaralandı. Olay yerine çağrılen ambulans ile Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Doğan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. - Niğde