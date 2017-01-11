Bartın'da inşaatın 3'üncü katından düşen işçi ağır şekilde yaralandı.
Olay, Karaköy Mahallesi'nde bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşatta çalışan İzzet Öztamur(59) kalıpları söktüğü sırada dengesini kaybedip üçüncü kattan düşerek ağır yaralandı. Ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Öztamur'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. - BARTIN
İnşaattan Düşen İşçi Ağır Yaralandı
Bartın’da inşaatın 3’üncü katından düşen işçi ağır şekilde yaralandı.
Bartın'da inşaatın 3'üncü katından düşen işçi ağır şekilde yaralandı.
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