İnşaattan Düşen 2 İşçi Yaralandı

Adıyaman'da inşaattan düşen 2 işçi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, kentteki Organize Sanayi Bölgesinde bulunan inşaatta kaynak işçisi olarak çalışan Mustafa Karataş (25) ve Ziya Tuluk (28) yaklaşık 7 metre yükseklikten dengelerini kaybedip yere düştü.



Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.