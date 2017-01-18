İnşaattan Demir Çalan 3 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Bolu'da inşaat çaldıkları demirleri araçlarına yüklerken polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.



Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde D-100 karayolu üzerinde bulunan inşaat halindeki apartmana giren 3 kişiden şüphelenen vatandaşlar durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri A.A., Y.Ç. ve T.K.'yı inşaat demirlerini araca yüklerken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BOLU