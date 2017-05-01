İnşaatta Kayıp Malzeme Kavgası Hastanede Bitti

Eskişehir'deki bir inşaatta kayıp malzeme yüzünden işçiler arasında çıkan kavgada 1 kişi kafasına keserle vurulması sonucunda yaralandı.



Edinilen bilgilere göre olay, 71 Evler Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta yaşandı. İnşatta çalışan R.K. (44), H.H. (38), T.H. (36) ve A.K. (36) arasında kayıp bir malzeme yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda R.K.'nın kafasına keserle vuruldu. Yaralanan işçi olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR