İnşaatta Düşen İşçinin Burnuna Tel Battı

ADANA'da inşaat ustası 42 yaşındaki Adnan Çiftçi'nin burnuna çalıştığı inşaatta dengesini kaybedince kalın tel saplandı.



Kent merkezindeki apartman inşaatına dün sabah gelen Adnan Çiftçi, arkadaşlarıyla birlikte çalışmaya başladı. Çiftçi, duvar kenarında dengesini kaybedince burnuna kalın tel saplandı. Duvardan sarkan tele takılı kalan Çiftçi arkadaşlarından yardım istedi. Tel kesilerek kurtarılan Çiftçi, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burnundaki tel ile operasyon için hazırlık yapan Adnan Çiftçi'yi görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Cep telefonu ile görüntülenirken gülerek olayı anlatan Çiftçi, "Çalışırken burnuma tel battı'"dedi.



ÇORAPLAR DEĞİŞİK RENKTE



Ameliyata hazırlanırken çoraplarının birinin mavi diğerinin de gri olması dikkat çeken Çiftçi'nin burnundaki tel, KBB Uzmanı Dr. Zekiye Güney ve KBB Uzmanı Dr. Çağrı Derici tarafından yapılan başarılı operasyonun çıkartıldı.



- Adana